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11января
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сегодня, 16:07 0

В детсадах Тынды заработала продленка

В детсадах Тынды заработала продленка
Фото: администрация г. Тында

Во всех детских садах Тынды с 9 января 2020 года начали работать дежурные группы. Присмотр за детьми в дежурных группах осуществляется с 7:00 до 19:00, в то время как обычные группы в дошкольных учреждениях образования открыты с 7:30 до 18:00.

«По многочисленным просьбам родителей, которые трудятся на предприятиях железнодорожного узла, мы решили возобновить практику работы дежурных групп, – говорит мэр Тынды Марина Михайлова. – За присмотр за детьми в дополнительные часы плата не взимается».

На сегодняшний день в столице БАМа работают шесть детских садов, всего в них 94 группы. Один из садиков работает круглосуточно. Дошкольные учреждения Тынды посещают 2 134 ребенка в возрасте от двух до семи лет, сообщает администрация северной столицы Приамурья.

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#дети #Тында

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