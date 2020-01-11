В детсадах Тынды заработала продленка

Во всех детских садах Тынды с 9 января 2020 года начали работать дежурные группы. Присмотр за детьми в дежурных группах осуществляется с 7:00 до 19:00, в то время как обычные группы в дошкольных учреждениях образования открыты с 7:30 до 18:00.

«По многочисленным просьбам родителей, которые трудятся на предприятиях железнодорожного узла, мы решили возобновить практику работы дежурных групп, – говорит мэр Тынды Марина Михайлова. – За присмотр за детьми в дополнительные часы плата не взимается».

На сегодняшний день в столице БАМа работают шесть детских садов, всего в них 94 группы. Один из садиков работает круглосуточно. Дошкольные учреждения Тынды посещают 2 134 ребенка в возрасте от двух до семи лет, сообщает администрация северной столицы Приамурья.