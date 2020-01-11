Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:45 1

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Фото: ria.ru

Пассажирский украинский самолет Boeing, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате «человеческой ошибки». Об этом говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана.

В генштабе добавили, что сбили самолет, поскольку тот пролетал рядом с важным военным объектом. Как отмечается в заявлении, это произошло в «условиях повышенной боевой готовности», связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Как сообщает РИА Новости, президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет. Кроме того, он заявил, что Тегеран продолжит расследование катастрофы.

«Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки», – говорится в заявлении Роухани, опубликованном в Twitter. Политик также заявил о необходимости устранить недостатки иранской системы ПВО.

В свою очередь, глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США». Он также принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

8 января 2020 года самолет Boeing компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты. Представители Ирана ранее отвергали такую возможность. Газета New York Times в пятницу опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.

Иран в ночь на 8 января нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские войска, в ответ на убийство в Багдаде генерала Касема Сулеймани. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет демонстрировать свою военную мощь, вместо этого против Тегерана в пятницу ввели новые санкции.

Просмотров всего: 243

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Китае от неизвестного ранее вируса умер первый человек
Общество

Амурчанка нашла маму, не выходившую на связь с октября
Происшествия

Амурчанка разыскивает маму, которая пропала в октябре
Общество 4

Бывшего сотрудника Благовещенской таможни будут судить за взятку с вымогательством

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • oenesterov

    oenesterov
    3 минуты назад

    вот интересный комментарий одного политика https://www.youtube.com/watch?v=ARdXAbV8XBs

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь