Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

В генштабе добавили, что сбили самолет, поскольку тот пролетал рядом с важным военным объектом. Как отмечается в заявлении, это произошло в «условиях повышенной боевой готовности», связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Как сообщает РИА Новости, президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет. Кроме того, он заявил, что Тегеран продолжит расследование катастрофы.

«Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки», – говорится в заявлении Роухани, опубликованном в Twitter. Политик также заявил о необходимости устранить недостатки иранской системы ПВО.

В свою очередь, глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США». Он также принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

8 января 2020 года самолет Boeing компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты. Представители Ирана ранее отвергали такую возможность. Газета New York Times в пятницу опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.

Иран в ночь на 8 января нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские войска, в ответ на убийство в Багдаде генерала Касема Сулеймани. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет демонстрировать свою военную мощь, вместо этого против Тегерана в пятницу ввели новые санкции.