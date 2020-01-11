Бывший «Дальспецстрой» требует с РПЦ 350 миллионов за собор во Владивостоке

Обанкротившееся Главное военное строительное управление № 6, ранее «Дальспецстрой», подало в Арбитражный суд Хабаровского края иск о взыскании с Владивостокской епархии почти 350 миллионов рублей. Это деньги за строительство собора в центре Владивостока.

«В Арбитражный суд ГВСУ № 6 предъявлено требование о взыскании с Владивостокской епархии дебиторской задолженности в размере 349,7 миллиона рублей, числящейся на балансе предприятия. Задолженность образовалась в рамках договора подряда на строительство объекта "Кафедральный собор на центральной площади г. Владивостока" и подтверждается бухгалтерскими документами», – цитирует РИА Новости представителя ГВСУ. Согласно картотеке дел суда, иск к Владивостокской епархии РПЦ поступил от бывшего «Дальспецстроя» 31 декабря 2019 года.

Как сообщает ИА PrimaMedia, строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора на центральной площади Владивостока началось в 2011 году. До 2012 года стройка шла активно, но в 2013-м внезапно была заморожена из-за нехватки средств – пожертвования вещь нестабильная. На 2013 год объект был готов лишь на треть.

В 2013–2014 годах владивостокская епархия РПЦ искала финансовые возможности достроить здание, продавая именные кирпичи и принимая пожертвования. Стройка периодически то возобновлялась – обычно осенью, – то затихала на протяжении нескольких лет.

В октябре 2017 года генподрядчик стройки бывший ФГУП «ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России» заявил, что епархия заплатила строителям только 4,2 миллиона рублей, хотя общий объем вложений собственных средств компании в строительство кафедрального собора на тот момент составил около 500 миллионов рублей.

Позже о планах профинансировать завершение строительства заявил бывший глава Приморья, а ныне президент ПАО «Тигр» Сергей Дарькин. К достройке приступила «Ремонтно-строительная компания КФК».

Открыть Спасо-Преображенский кафедральный собор планировалось еще осенью 2019 года, но процесс вновь затянулся. Осенью в храме выполнялись отделочные работы. После достройки собор будет самым крупным храмом в Приморском крае, он вместит до 3 000 верующих. Во время встречи с патриархом Московского и всея Руси Кириллом губернатор Олег Кожемяко пригласил епископа РПЦ во Владивосток на освещение собора.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», бывший «Дальспецстрой» «отметился» на строительстве космодрома Восточный – организация фигурировала в делах по невыплате зарплат и махинациях со средствами корпорации «Роскосмос». Также организация подала два иска к заказчику строительства космодрома, собираясь взыскать с дирекции космодрома более 256 миллионов рублей.