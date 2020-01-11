В Китае от неизвестного ранее вируса умер первый человек

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления. Умерший стал первой жертвой нового заболевания.

Врачи указывают, что проблемы со здоровьем у покойного существовали еще до декабря, когда в его организме появился новый вирус. Известно, что у него были опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

Всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека. Состояние семи человек оценивается как тяжелое, двоих выписали из больницы, информирует РБК.

По одной из версий, источник заболевания находился на городском рынке морепродуктов, который посещали все заболевшие. При этом известно, что после 3 января новых случаев заражения не было.

Всемирная организация здравоохранения не считает необходимым в настоящий момент ограничивать международные поездки и торговлю. В то же время Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над российской границей. Ограничения на административной границе ввели власти Гонконга.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что геном нового короновируса был расшифрован, и ученые занимаются его анализом. Пока известно, что не зафиксировано ни одного случая передачи заболевания от человека к человеку.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, в Амурской области не зарегистрировано случаев внебольничной пневмонии, связанных с завозом из Китая. С начала 2020 года специалисты управления усилили санитарно-карантинный контроль на границе. В адрес министерства здравоохранения Амурской области направлены предложения об усилении настороженности медицинских работников при обращении больных с признаками ОРВИ, гриппом и внебольничных пневмоний.

Особенное внимание медики уделят заболевшим, недавно побывавшим в Китае. С начала 2020 года общее количество туристов в обоих направлениях, пересекших границу России и Китая, составило 10 608 человек. Среди них не выявили лиц с признаками инфекционных заболеваний.