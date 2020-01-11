Амурчанка нашла маму, не выходившую на связь с октября

По словам собеседницы информагентства, ее мама жива, здорова, ей ничего не угрожает. О причинах столь долгого безвестия – Ирина пропала в начале октября – пока неизвестно. В ближайшее время мать и дочь встретятся.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Ирина Николаенко перестала выходить на связь с дочерью в первых числах октября 2019 года. Девушка обратилась в полицию и в редакцию Амур.инфо. Вскоре она сообщила, что мама нашлась.