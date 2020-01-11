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11января
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Амурчанка нашла маму, не выходившую на связь с октября

Амурчанка нашла маму, не выходившую на связь с октября
Фото: pixabay.com

Жительница Благовещенска, разыскала маму. Об этом она сообщила корреспонденту ИА «Амур.инфо». 53-летняя Ирина Николаенко благополучно нашлась.

По словам собеседницы информагентства, ее мама жива, здорова, ей ничего не угрожает. О причинах столь долгого безвестия – Ирина пропала в начале октября – пока неизвестно. В ближайшее время мать и дочь встретятся.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Ирина Николаенко перестала выходить на связь с дочерью в первых числах октября 2019 года. Девушка обратилась в полицию и в редакцию Амур.инфо. Вскоре она сообщила, что мама нашлась.

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#жизнь #происшествия

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