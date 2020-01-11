XI Российско-китайская ярмарка культуры и искусства пройдет с 22 по 28 июня. В первые два дня пройдут официальные мероприятия, а праздник начнется 24 июня с церемонии открытия фестиваля.

Сроки проведения согласовали между собой делегации Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Переговоры прошли 9 января в Харбине.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Многие мероприятия, в том числе культурные, будут в этом году посвящены этому событию.

Организаторы XI Российско-китайской ярмарки культуры и искусства решили, что фестиваль в этом году также будет посвящён 75-й годовщине окончания Второй Мировой войны. Участники отдадут дань памяти павшим.

Известно, что ярмарка сохранит формат и масштабы. Какие «звездные» коллективы на государственном уровне будут приглашены с российской и китайской стороны, сейчас решается. Детали будут озвучены после второго этапа переговоров, которые пройдут в феврале.

Российско-китайская ярмарка начиналась 11 лет назад просто: две делегации мастеров декоративно-прикладного искусства ездили в гости друг к другу. Вот уже несколько лет культурный обмен идет по 18 направлениям, а в фестивале участвуют несколько тысяч человек. Фестиваль стал одним из крупнейших культурных мероприятий Дальнего Востока, а также прочно прописался в календаре событийного туризма.

Подробнее об истории фестиваля – в блоге Культпросвет.