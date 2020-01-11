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11января
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сегодня, 13:02 0

Амурчанка разыскивает маму, которая пропала в октябре

Амурчанка разыскивает маму, которая пропала в октябре

В Благовещенске разыскивается 53-летняя Ирина Николаенко. Женщина, которая живет в другом населенном пункте, перестала выходить на связь с дочерью в первых числах октября.

Приметы Ирины: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы чуть ниже плеч, карие глаза, на руке татуировка в виде сердца.

Девушка, разыскивающая маму, написала заявление в полицию. Она просит всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить по номерам: 8 924-580-76-63, 8 999-166-13-93.

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#происшествия

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