Состоялся первый авиарейс по маршруту Тында – Иркутск

Фото: Амур.инфо

11 января Тынду и Иркутск соединил регулярный авиарейс. В 9:50 в тындинском аэропорту приземлился пассажирский борт L-410, рассчитанный на 17 мест. Вылет в обратном направлении состоялся через 30 минут после дозаправки.

Пассажирами первого рейса из Иркутска в Тынду стали трое человек, обратно полетели пятеро – работники компании «Эльгауголь» и студенты.

Компания «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) получила субсидию от Федерального агентства воздушного транспорта на весь 2020 год. Новый маршрут пока включён в расписание авиакомпании до конца зимней навигации, рейсы будут выполняться по средам и субботам.

Цена взрослого билета в одну сторону составляет 7 500 рублей, туда-обратно 14 800 рублей. Детям от 2 до 12 лет предоставляется скидка 50 %, дети до 2 лет летят бесплатно. Билет можно приобрести по телефону горячей линии 8 800-234-35-52 добавочный 1, а также на сайте авиакомпании sila-avia@mail.ru и в кассах города. Предоставляется бесплатный багаж 5 килограммов, ручная кладь – 5 килограммов. Продолжительность полёта, с учётом тридцатиминутной дозаправки в Чите, составляет 5 часов 45 минут.