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11января
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В Приамурье заработала международная ледовая переправа

В Приамурье заработала международная ледовая переправа
Фото: pixabay.com

В Приамурье заработала девятая ледовая переправа. 10 января на территории Михайловского района допущена к эксплуатации международная ледовая переправа через реку Амур, связавшая между собой поселок Поярково и уезд Сюнькэ (КНР).

Как сообщает амурское управление МЧС, переправа соответствует всем нормативным требованиям. Об этом, уточняют в ведомстве, свидетельствует «Акт технического освидетельствования переправы на льду», составленный специальной комиссией, в которую входит государственный инспектор ГИМС МЧС России по Амурской области.

Переправа Поярково и Сюнькэ стала уже девятой из тех, которые были открыты нынешней зимой. К открытию планируется еще одна переправа на реке Селемджа в поселке Ивановский Мазановского района.

При передвижении по ледовым переправам рекомендуют не передвигаться по льду в темное время суток и в условиях плохой видимости, чтобы избежать несчастных случаев нужно строго выполнять требования информационных знаков, установленных перед въездом на переправу.

На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим.

Если вы все-таки провалились под лед, советуют не паниковать, не делать резких движений и стабилизировать дыхание. Необходимо раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Затем нужно осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Двигайтесь в ту сторону, откуда пришли, так как лед уже проверен на прочность.

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#транспорт

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