В Шимановске реконструируют стадион «Локомотив»

В Шимановске полным ходом идет реконструкция стадиона «Локомотив». Там завершается монтаж опорной стены, идет отсыпка подушки будущего фундамента. Завершить работы планируется летом 2020 года.

Об этом рассказал мэр Шимановска Павел Березовский в своем инстаграм-аккаунте. Он отметил, что работы идут по согласованному с правительством области графику. «Если так все пойдет и дальше уже в августе этого года Шимановск получит долгожданный стадион. А в 2021 году можно будет проводить у нас областную спартакиаду!», – заключил глава города.

Стоимость проекта – почти 70 миллионов рублей. Деньги на стадион выделили в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта». Реконструкция проходит в два этапа. В 2019 году проходил первый – подготовительный. В этом году планируется завершающий этап.

Проект предусматривает опорную стену высотой 1 метр 80 сантиметров на всю длину из 550 фундаментных блоков, на которой и будет строиться стадион, а также дренаж по всему периметру с отводом воды в реку Пера. Вокруг стадиона будет сделана водоотводная канава. Для этого перед реконструкцией стадиона проводились замеры грунта, писал ранее на своей странице Березовский. А озеро «Ротанье», отмечал он, будет спущено на метр.