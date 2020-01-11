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11января
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сегодня, 11:08 1

Минлесхоз Приамурья рассказало о самом утепленном дереве в Благовещенске

Минлесхоз Приамурья рассказало о самом утепленном дереве в Благовещенске

Амурское министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности рассказало о необычном дереве, которое растет в центре Благовещенска. Кто-то заботливо укутал его пледом.

«В своих постах мы писали о самых старых деревьях Благовещенска. Это же – самое утепленное. Его зовут Михаил. Почему, неизвестно, но так гласит надпись на табличке. Еще там призыв: не приставать к дереву. Видимо, несознательные граждане уже покушались на него.

Михаил заботливо укутан ярким пледом и украшен гирляндой. Растет этот красавец в Благовещенске на пересечении улиц Амурской и 50-летия Октября, и в этом месте он единственный из семейства "зеленых". Согласитесь, классная идея – одеть дерево», – написало министерство.

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#природа

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    6 минут назад

    Вот Губернатор Грибский придумал Праздник Древонасаждения - ЭТО КЛАССНАЯ ИДЕЯ, а одеть-раздеть изуродованное дерево БРЕД!

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