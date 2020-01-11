Минлесхоз Приамурья рассказало о самом утепленном дереве в Благовещенске

Амурское министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности рассказало о необычном дереве, которое растет в центре Благовещенска. Кто-то заботливо укутал его пледом.

«В своих постах мы писали о самых старых деревьях Благовещенска. Это же – самое утепленное. Его зовут Михаил. Почему, неизвестно, но так гласит надпись на табличке. Еще там призыв: не приставать к дереву. Видимо, несознательные граждане уже покушались на него.

Михаил заботливо укутан ярким пледом и украшен гирляндой. Растет этот красавец в Благовещенске на пересечении улиц Амурской и 50-летия Октября, и в этом месте он единственный из семейства "зеленых". Согласитесь, классная идея – одеть дерево», – написало министерство.