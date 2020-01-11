В Благовещенске январская температура воздуха превышает многолетний уровень

Средняя температура воздуха на территории Амурской области за 10 дней первого месяца года на 3-7 градусов превысила норму. В Благовещенске средняя температура первой январской декады также была выше многолетней.

«Конечно, зима в Приамурье остаётся зимой. И даже при таком превышении нормы 30-градусные морозы редко сдавали свои позиции, особенно на севере области. Но всё же это не та бледная немочь, которая тянется вместо зимы в центральной России. Приятно, что в нашем климате год начался без лишней суровости.

В Благовещенске средняя температура первой январской декады была выше многолетней на 5 градусов. При этом ровно год назад температурные показатели были ещё на 2 градуса выше, чем в этом.

В прошлом году осадки в первой декаде полностью отсутствовали. В 2020-м слабый снег был отмечен, но его количество составило 0 целых, 0 десятых. В большинстве районов области выпало 0,0-0,8 миллиметра, в Селемджинском и Тындинском – до 1,5 миллиметра. Это всё равно меньше нормы, потому что нормы для этого времени года хоть и маленькие, но всё же 2-3 миллиметра в среднем за декаду выпадает», – сообщает Амурский гидрометцентр в своем инстаграм-аккаунте.