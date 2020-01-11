В Благовещенске появилось кафе в морском контейнере (фото)

В Благовещенске недалеко от снежного городка на площади Ленина появилось кафе в морском контейнере. О нестандартном для областного центра объекте в своем Инстаграме рассказал заместитель мэра города Максим Ноженкин. Он отметил, что во время новогодних каникул кафе пользовалось популярностью у благовещенцев.

«К нам, в администрацию города, часто обращаются предприниматели с просьбой помочь в открытии бизнеса. Так, к нам обратился начинающий предприниматель. Он хотел установить своё кафе в б/у морском контейнере на одном из самых оживлённых участков набережной реки Амур. К тому времени конкурс по продаже мест для нестационарной торговли на набережной уже был завершен, и мы не могли нарушить порядок. Но формат интересный, и просто хотелось помочь начинающему предпринимателю. Поэтому мы предложили разместить точку в зимний период рядом с ледовым городком. К тому же был высокий запрос от жителей на теплое кафе рядом с площадью зимой. Сейчас точка работает в тестовом режиме, на праздниках там было много посетителей», – написал Ноженкин.

Он добавил, что в мире прослеживается тренд на вторичное (и экологичное) использование морских контейнеров. Из них строят кафе, дома и другие объекты совершенно разного назначения. После определенной реновации и дизайнерской обработки контейнер выглядит очень стильно и привлекательно.