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11января
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сегодня, 09:49 5

В Благовещенске появилось кафе в морском контейнере (фото)

В Благовещенске появилось кафе в морском контейнере (фото)
Фото: instagram.com

В Благовещенске недалеко от снежного городка на площади Ленина появилось кафе в морском контейнере. О нестандартном для областного центра объекте в своем Инстаграме рассказал заместитель мэра города Максим Ноженкин. Он отметил, что во время новогодних каникул кафе пользовалось популярностью у благовещенцев.

«К нам, в администрацию города, часто обращаются предприниматели с просьбой помочь в открытии бизнеса. Так, к нам обратился начинающий предприниматель. Он хотел установить своё кафе в б/у морском контейнере на одном из самых оживлённых участков набережной реки Амур. К тому времени конкурс по продаже мест для нестационарной торговли на набережной уже был завершен, и мы не могли нарушить порядок. Но формат интересный, и просто хотелось помочь начинающему предпринимателю. Поэтому мы предложили разместить точку в зимний период рядом с ледовым городком. К тому же был высокий запрос от жителей на теплое кафе рядом с площадью зимой. Сейчас точка работает в тестовом режиме, на праздниках там было много посетителей», – написал Ноженкин.

Он добавил, что в мире прослеживается тренд на вторичное (и экологичное) использование морских контейнеров. Из них строят кафе, дома и другие объекты совершенно разного назначения. После определенной реновации и дизайнерской обработки контейнер выглядит очень стильно и привлекательно.

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#бизнес

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    Ноженкин бывший коммунист на службе у ЕР

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    для города новое, а так избитая тема за границей, и именно морской контейнер нужен, высота у него 2,59))) можно дома строить не дышащие )

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    это большой прорыв в деятельности городской власти-огромный успех

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    А еще в гаражах можно бухать.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    лично мне интересен сам проект, всем понятно же, кто, почему, именно там, это поставил, кто разрешил......

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