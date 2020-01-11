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11января
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сегодня, 08:42 1

Посейдон и Дива: названы самые редкие имена новорожденных в России

Посейдон и Дива: названы самые редкие имена новорожденных в России
Фото: pixabay.com

В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году. Его опубликовала Федеральная налоговая служба.

По данным реестра, в прошлом году популярнейшими именами у мальчиков стали Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван, у девочек — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.

Самые редкие мужские имена: Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. Среди женских — Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.

Отмечается, что мальчиков рождается больше, чем девочек: 51,45 % от общего числа появившихся на свет.

Кроме того, 37 % младенцев — первенцы, еще 37 % — вторые дети в своих семьях, а в 17 % случаев новорожденные стали третьими, пишет РИА Новости.

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#дети

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    44 минуты назад

    дети потом припомнят родителям

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