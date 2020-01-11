Выбор читателей за 10 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 10 января.

На сайте объявлений опубликовали сообщение о продаже камня по цене квартиры в Благовещенске. Податель объявления рассказала Амур.инфо, чем замечателен камень и почему владелица просит за него 2,5 миллиона рублей.

Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). В среднем они составляют 30–35 рублей, при этом сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу от 5 копеек до 3 рублей, выяснили «Известия».

Лунное затмение 10 января 2020 с 20:08 мск до 00:12 мск. Это первое затмение Луны в этом году. Событие затронет не только ночь с 10 на 11 января, но и несколько дней после.

У главы Владивостока Олега Гуменюка появился восьмой заместитель. К обязанностям вице-мэра приступил Азат Ислаев. Как сообщили в управлении муниципальной службы и кадров администрации Владивостока, Азат Ислаев будет курировать в мэрии управление культуры и управление информационно-программного обеспечения.