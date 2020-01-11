Выбор читателей за 10 января
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 10 января.
Жительница Благовещенска продает таинственный камень за 2,5 миллиона
На сайте объявлений опубликовали сообщение о продаже камня по цене квартиры в Благовещенске. Податель объявления рассказала Амур.инфо, чем замечателен камень и почему владелица просит за него 2,5 миллиона рублей.
Банки начали брать комиссию за переводы денег по телефону
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). В среднем они составляют 30–35 рублей, при этом сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу от 5 копеек до 3 рублей, выяснили «Известия».
Что нужно обязательно сделать в период лунного затмения 10 января: советы астрологов
Лунное затмение 10 января 2020 с 20:08 мск до 00:12 мск. Это первое затмение Луны в этом году. Событие затронет не только ночь с 10 на 11 января, но и несколько дней после.
У мэра Владивостока Олега Гуменюка появился восьмой заместитель
У главы Владивостока Олега Гуменюка появился восьмой заместитель. К обязанностям вице-мэра приступил Азат Ислаев. Как сообщили в управлении муниципальной службы и кадров администрации Владивостока, Азат Ислаев будет курировать в мэрии управление культуры и управление информационно-программного обеспечения.
Просмотров всего: 15