Гороскоп 11 января: Близнецам окажут помощь, таланты Весов оценят

Восход Солнца: 08:26

Заход Солнца: 16:48

Солнце в Козероге.

Овен. Сегодня излишняя доверчивость может Вас подвести. Это скажется на служебных проблемах и отразится на ситуации в семье. Вероятность неустойчивого настроения, раздражительности и замкнутости, нарастания внутренней напряженности, которую нельзя сдерживать.

Телец. У одухотворенных Тельцов сегодня вероятны прозрения, которые они не будут в состоянии донести до единомышленников. Основные устремления их сегодня – сострадание к человечеству и служение Высшему Разуму. Противопоказаны сделки с совестью. Необходимо избегать шумных компаний и воздержаться от алкогольных напитков.

Близнецы. Не исключено появление на вашем пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Вероятно, на помощь явится верный друг или партнер, который поможет найти выход из трудного положения. Возможна деловая поездка, однако результатами ее Вы не будете удовлетворены.

Рак. Благоприятный день. Деловые контакты, обращения в общественные организации и правительственные учреждения будут успешными. Усиливаются дар убеждения и интуиция, особенно у мужчин-Раков творческих профессий. Звезды способствуют реализации идей и замыслов прошлой недели. Настойчивость и оптимизм принесут позитивные результаты.

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Лев. Крайне неблагоприятный день. Стремление во чтобы то ни стало достигнуть намеченной цели может заставить Вас использовать запрещенные приемы, что отрицательно скажется на авторитете или приведет к конфликтам с окружающими людьми. Вероятны финансовые потери или неудачные покупки. Радость общения с партнерами может быть омрачена неприятной новостью, связанной с предстоящими обременительными обязанностями.

Дева. День отмечен усилением ауры, возрастанием защитных сил организма и личного обаяния. Возможны приятные знакомства. Вас будут замечать повсюду, где бы Вы ни появились, это придаст вам уверенность в себе. Ваше общество приятно многим. Любую неприятность воспринимайте спокойно. Темная полоса жизни сменится светлой и безоблачной.

Весы. Благоприятный во всех отношениях день. Повышенная работоспособность поможет Вам справиться с любыми делами, особенно с теми, которые требуют концентрации внимания. Вероятны выгодные предложения или финансовая прибыль. Удача не оставит Вас и во взаимоотношениях с окружающими или близкими людьми. Ваши таланты и способности будут оценены по достоинству.

Скорпион. Первая половина дня неблагоприятна из-за Вашей несобранности или растерянности. В сфере профессиональной деятельности контакты с партнерами или начальством будут затруднены. Звезды предупреждают о неприятностях, поэтому постарайтесь избегать резких высказываний или необдуманных поступков.

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Стрелец. Магический день, день накопления и обработки информации. Откажитесь от дальних поездок вероятность конфликтных ситуаций, болезни или травмы очень высока. Займитесь приведением в порядок накопившихся дел. Вечер посвятите близким людям. С ними Вы сможете полностью проявить все свои таланты и способности.

Козерог. День посвящен супружеству. Благоприятны венчание, зачатие. Личные отношения порадуют Вас своей откровенностью и теплотой. Не исключено, что к Вам заглянут старые друзья. Вас вполне могут ожидать разного рода неожиданности. Попробуйте сделать явью самую смелую мечту. Однако Козерогам не повредит трезвый взгляд на события. Постарайтесь не терять голову.

Водолей. Этот день символизирует перемены. Наиболее ярко они могут проявиться в личной жизни. У одиноких Водолеев будет шанс необычной встречи, которая изменит стиль жизни, но эти отношения вряд ли закончатся браком. Супружеские пары будут переживать сложный период проверки отношений на прочность. Вероятно, что многие из них окажутся неискренними.

Рыбы. Вероятно, мужчинам-Рыбам предстоит встреча или событие, которое заставит их серьезно задуматься над проблемами личной жизни. Женщинам-Рыбам рекомендуется разорвать все ненужные связи и повременить с новыми знакомствами — вероятны разочарования, слезы, обиды. Во второй половине дня не исключены радостные новости, связанные с близкими Вам людьми.

Астролог: Вальдемар Небоходцев