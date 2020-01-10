На Восточном приступили к сборке ракеты

10 января на космодроме Восточный начали сборку РН «Союз-2.1б». Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» совместно с РКЦ «Прогресс» приступили к подготовке составных частей.

На складе блоков унифицированного технического комплекса совместным расчетом представителей предприятий ракетно-космической отрасли начаты работы по вскрытию контейнеров с блоками ракеты-носителя, снятию гермоукопорки с блоков и транспортировке в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя для сборки в пакет. В ближайшее время специалисты приступят к электрическим проверкам на одиночных блоках, после чего начнется сборка пакета ракеты-носителя.

Специальный железнодорожный состав с блоками трех РН «Союз-2.1б», а также двух головных обтекателей для РН «Союз-2.1б» прибыл 25 декабря на станцию Ледяная, расположенную в непосредственной близости к космодрому Восточный. Специалисты КЦ «Восточный» встретили состав, после чего он был транспортирован на склад-блоков унифицированного технического комплекса. Составные части еще двух ракет-носителей: «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также головной обтекатель для РН «Союз-2.1б» прибыли на космодром в августе 2019 года и находятся в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя технического комплекса.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году, сообщает пресс-служба «ЦЭНКИ».