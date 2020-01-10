Названы сферы с самыми быстрорастущими зарплатами
IT названа сферой с самыми быстрорастущими зарплатами. К таким выводам в исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру», пришел портал «Работа.ру». Работники в этой области в четвертом квартале 2019 года зарабатывали в среднем на 10,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Также в число лидеров по уровню роста зарплат вошли транспортная (плюс 7,8 %), банковская (7,6 %) отрасли, маркетинг (7,4 %), строительство и недвижимость (6,9 %).
Также авторы исследования провели опрос работодателей о планах повышать зарплаты сотрудникам в 2020 году. Утвердительно ответили 25 % респондентов, что на 7 процентных пунктов больше, чем в конце 2018 года.
Также авторы отмечают, что при текущей ситуации на рынке труда многим специалистам в массовых профессиях не хватает средств для удовлетворения жизненных потребностей. В среднем по стране рост зарплат в 2020 году составит 7-9 %.
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