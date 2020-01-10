Названы сферы с самыми быстрорастущими зарплатами

Также в число лидеров по уровню роста зарплат вошли транспортная (плюс 7,8 %), банковская (7,6 %) отрасли, маркетинг (7,4 %), строительство и недвижимость (6,9 %).

Также авторы исследования провели опрос работодателей о планах повышать зарплаты сотрудникам в 2020 году. Утвердительно ответили 25 % респондентов, что на 7 процентных пунктов больше, чем в конце 2018 года.

Также авторы отмечают, что при текущей ситуации на рынке труда многим специалистам в массовых профессиях не хватает средств для удовлетворения жизненных потребностей. В среднем по стране рост зарплат в 2020 году составит 7-9 %.