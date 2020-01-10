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10января
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сегодня, 20:25 3

Названы сферы с самыми быстрорастущими зарплатами

Названы сферы с самыми быстрорастущими зарплатами
Фото: pixabay.com

IT названа сферой с самыми быстрорастущими зарплатами. К таким выводам в исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру», пришел портал «Работа.ру». Работники в этой области в четвертом квартале 2019 года зарабатывали в среднем на 10,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Также в число лидеров по уровню роста зарплат вошли транспортная (плюс 7,8 %), банковская (7,6 %) отрасли, маркетинг (7,4 %), строительство и недвижимость (6,9 %).

Также авторы исследования провели опрос работодателей о планах повышать зарплаты сотрудникам в 2020 году. Утвердительно ответили 25 % респондентов, что на 7 процентных пунктов больше, чем в конце 2018 года.

Также авторы отмечают, что при текущей ситуации на рынке труда многим специалистам в массовых профессиях не хватает средств для удовлетворения жизненных потребностей. В среднем по стране рост зарплат в 2020 году составит 7-9 %.

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#работа #финансы #экономика

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    25 минут назад

    "В среднем по стране рост зарплат в 2020 году составит 7-9 %."

    Фас!

  • Аликанте

    Аликанте
    8 минут назад

    а инфляция 15 процентов-брэк

  • Саймон

    Саймон
    6 минут назад

    oenesterov

    "В среднем по стране рост зарплат в 2020 году составит 7-9 %." Фас!



    Цыплят по осени считают!

    Один сказочный персонаж, как-то обежал 25 миллионов рабочих мест. И чё? Где они, эти рабочие места?

    Тут главное поймать тренд. Володя сказал, что его заботит отсутствие роста реальных доходов россиян - работодатели тут же отрапортовали: "будет"!

    А по факту, никто не знает, как оно будет. Может и поднимут, а может и нет. Как обычно скажут: Что-то пошло не так! И все!!!

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