Бывшего сотрудника Благовещенской таможни будут судить за взятку с вымогательством

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В Амурской области перед судом предстанет бывший старший инспектор отдела специальных таможенных процедур Благовещенского таможенного поста. Его обвиняют в получении взятки с вымогательством.

По версии следствия, 15 августа 2019 года амурчанин с применением вымогательства получил от индивидуального предпринимателя взятку за беспрепятственное перемещение товаров через границу. Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.