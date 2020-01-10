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10января
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сегодня, 19:57 0

Бывшего сотрудника Благовещенской таможни будут судить за взятку с вымогательством

Бывшего сотрудника Благовещенской таможни будут судить за взятку с вымогательством
Фото: Амур.инфо

В Амурской области перед судом предстанет бывший старший инспектор отдела специальных таможенных процедур Благовещенского таможенного поста. Его обвиняют в получении взятки с вымогательством.

По версии следствия, 15 августа 2019 года амурчанин с применением вымогательства получил от индивидуального предпринимателя взятку за беспрепятственное перемещение товаров через границу. Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

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#происшествия #таможня

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