В Приамурье в отношении 8 предпринимателей, продававших снюс, возбуждены дела

Амурское управление Роспотребнадзора продолжает изымать снюс из незаконного оборота. В отношении 8 индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях за «нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

В рамках проверок и мониторинговых обследований осмотрено уже 453 объекта торговли и общественного питания, факты реализации никотинсодержащих смесей выявлены в 8 торговых точках, изъято из оборота 495 единиц никотинсодержащих смесей (68 партий).

О проводимых проверках и недопустимости реализации никотинсодержащих смесей проинформирован уполномоченный по правам предпринимателей Амурской области и ОПОРА России, министерство образования и науки Амурской области, министерство здравоохранения Амурской области, главы муниципальных образований.

Правительством региона было принято постановление «О запрете на территории Амурской области продажи несовершеннолетним продукции, содержащей никотин или его производные». Между тем, губернатор Амурской области Василий Орлов у себя в инстаграме призвал амурчан рассказать своим детям о последствиях употребления снюса. Он также обратил внимание, что, как правило, установить изготовителей этих смесей не представляется возможным.

«Уже много раз на разных площадках говорили о том, какую опасность представляют нетабачные аналоги снюса – различные жевательные смеси, содержащие высокие дозы никотина. В одной пластинке такой смеси содержание никотина в несколько раз превышает то, что есть в нескольких пачках сигарет. Употребление его крайне вредно. Для подростков это моментальное привыкание, онкология, острые отравления со смертельным исходом.

(...)Интересный факт установили специалисты: по указанным на упаковке адресам изготовителей находятся частные дома или разрушенные здания. Не удается установить и самих изготовителей, так как в большинстве это подставные лица. Взрослые, обратите на это внимание. Родители, знайте об этом и расскажите своим детям», – написал губернатор.

О фактах реализации никотинсодержащих смесей сотрудники амурского Роспотребнадзора просят сообщать по телефону оперативного дежурного: 8 (4162) 525-629.

Как сообщает амурский Роспотребнадзор, употребление никотина вызывает физическую и психическую зависимости. При этом при оральном употреблении количество никотина, попадающего в организм, гораздо больше, чем при курении табака.

Никотин, попадая в организм человека, очень быстро превращается в депрессант, угнетающий нервную систему. Никотин вызывает судороги, непроизвольное подергивание мышц, нарушение сердечного ритма, колебание артериального давления. В высоких концентрациях никотин вызывает сердечную недостаточность, паралич мышц, вплоть до летального исхода.

Наиболее распространенным симптомом отравления никотином является рвота, которая может начаться уже через 15 минут после приема вещества. Длительное употребление может вызвать такие заболевания и дисфункции, как гипергликемия, артериальная гипертония, атеросклероз, тахикардия, аритмия, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда. Наибольшему риску при употреблении таких смесей подвержены дети и подростки.