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Спасатели и инспекторы ГИМС провели замеры льда на реке Амур

Спасатели и инспекторы ГИМС провели замеры льда на реке Амур

10 января спасатели поисково-спасательного отряда Благовещенска под контролем государственных инспекторов ГИМС МЧС России провели контрольные замеры толщины ледового покрова на реке Амур. Там 18 января состоится международный товарищеский хоккейный матч.

Спасатели пробурили лунки по периметру ледовой площадки. На сегодняшний день минимальная толщина льда составляет 75 сантиментов, максимальная – более 115 сантиметров, что позволяет провести спортивное мероприятие. Все вопросы обеспечения безопасности проведения международного хоккейного матча решены, сообщает пресс-служба амурского МЧС.

Обеспечивать безопасность проведения мероприятия будут спасатели, пожарные, государственные инспекторы ГИМС, водолазы-спасатели. На месте проведения хоккейного турнира будут выставлены квадроциклы, снегоходы, пожарные и спасательные автомобили для оперативного реагирования в случае необходимости.

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#спорт

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Комментарии
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  • mm_Елена Черняева

    mm_Елена Черняева
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