Спасатели и инспекторы ГИМС провели замеры льда на реке Амур

Спасатели пробурили лунки по периметру ледовой площадки. На сегодняшний день минимальная толщина льда составляет 75 сантиментов, максимальная – более 115 сантиметров, что позволяет провести спортивное мероприятие. Все вопросы обеспечения безопасности проведения международного хоккейного матча решены, сообщает пресс-служба амурского МЧС.

Обеспечивать безопасность проведения мероприятия будут спасатели, пожарные, государственные инспекторы ГИМС, водолазы-спасатели. На месте проведения хоккейного турнира будут выставлены квадроциклы, снегоходы, пожарные и спасательные автомобили для оперативного реагирования в случае необходимости.