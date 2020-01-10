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10января
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сегодня, 18:28 1

В Приамурье разыскивают пропавшего в августе грибника

В Приамурье разыскивают пропавшего в августе грибника

В Приамурье разыскивают без вести пропавшего Романа Палкина. 47-летний мужчина пропал в августе в поселке Сиваки Магдагачинского района.

Утром 3 августа он ушел из дома в лес за грибами и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Мужчина был одет в темную толстовку, темные штаны, кроссовки темного цвета.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, лицо прямоугольное смуглое, глаза карие, волосы короткие темные с проседью.

Особые приметы: с правой стороны на шее у мужчины имеется татуировка в виде паука.

Проводимые поисковые мероприятия результатов не принесли.

Следственные органы просят граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Романа Палкина или его возможном местонахождении, обратиться по телефонам: 8 (416-53) 2-04-75, 8 (914) 616-26-28, или в полицию: 8 (41653) 97-3-25, 102.

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#происшествия

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Комментарии
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  • mm_Елена Черняева

    mm_Елена Черняева
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