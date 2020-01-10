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10января
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В Благовещенске бесплатно вакцинируют и стерилизуют бездомных животных (видео)

В Благовещенске бесплатно вакцинируют и стерилизуют бездомных животных (видео)

В Благовещенске заработал социальный кабинет ветеринарной помощи. Некоторые процедуры бездомным животным там делают бесплатно. За два месяца по льготе в нем обслужили порядка сотни собак и кошек.

Программа социальной ветеринарной помощи предполагает оказание бесплатной консультативной помощи владельцам животных, проведение ежегодной вакцинации животных, выбывших из приютов, обработку животных от блох, гельминтов и клещей, бесплатную стерилизацию и кастрацию животных.

Социальный проект в Благовещенске реализует общественная организация любителей животных «Велес». Она получила президентский грант «Патронаж питомцев приютов: социальная ветеринарная помощь» в размере 1,7 миллиона рублей. С помощью этой деятельности общественники надеются урегулировать численность бездомных животных, оказывая помощь тем, кто решит взять питомца с улицы.

Проект социального кабинет рассчитан до 31 декабря 2020 года. Волонтеры надеются, что с помощью властей они смогут продолжить свою работу и дальше.

Единственное, в чем они нуждаются сейчас – место для передержки прооперированных животных. Чтобы после кастрации, стерилизации еще 10 дней питомцы находились под присмотром людей. Желающие помочь, могут обратиться в общественную организацию «Велес».

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#Альфа ТВ #животные #помощь

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Комментарии
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  • mm_Елена Черняева

    mm_Елена Черняева
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