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10января
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сегодня, 18:07 2

Депутаты Зеи предложили ввести льготу на электроэнергию для проживающих возле ГЭС

Депутаты Зеи предложили ввести льготу на электроэнергию для проживающих возле ГЭС
Фото: Амур.инфо

Зейский городской совет народных депутатов предлагает ввести 50-процентную льготу на электроэнергию для потребителей, проживающих возле ГЭС. Поправки к федеральному закону «Об электроэнергетике» депутаты решили внести на рассмотрение амурского заксобрания. Соответствующий документ появился на сайте областного законодательного органа.

В пояснительной записке говорится, что создание Зейского водохранилища, нахождение Зейской ГЭС в зоне муниципального образования привело к видимым неблагоприятным последствиям – изменению местного климата, приводящее к негативному изменению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки. В документе уточняется, что в Зее увеличилось количество дней с туманами и осадками, появились подтопления и заболачивание территории, гибель растительности. Полынья и воздействие водохранилища на задержку осеннего охлаждения и весеннего прогревания воды ухудшают климатические условия, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья жителей города – увеличивается число простудных, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Экспертная группа также направила обращение депутатам поселков Талакан и Новобурейский Бурейского района, где расположены Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС, с предложением поддержать инициативу.

Отмечается, что для принятия изменений в федеральный закон не потребуется дополнительных финансовых затрат из бюджета, так как «установление исключительных тарифов на электрическую энергию для отдельных категорий потребителей будет осуществляться методом перекрестного субсидирования, когда часть оплаты за потребленную электроэнергию населением за счет промышленной группы потребителей России».

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#закон #заксобрание #Зея #энергетика

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Комментарии
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  • Met

    Met
    2 часа назад

    а почему только для зейцев? климат испортился по всей области, всем жителям скидку!

  • mm_Елена Черняева

    mm_Елена Черняева
    1 час назад

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