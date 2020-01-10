Депутаты Зеи предложили ввести льготу на электроэнергию для проживающих возле ГЭС

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В пояснительной записке говорится, что создание Зейского водохранилища, нахождение Зейской ГЭС в зоне муниципального образования привело к видимым неблагоприятным последствиям – изменению местного климата, приводящее к негативному изменению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки. В документе уточняется, что в Зее увеличилось количество дней с туманами и осадками, появились подтопления и заболачивание территории, гибель растительности. Полынья и воздействие водохранилища на задержку осеннего охлаждения и весеннего прогревания воды ухудшают климатические условия, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья жителей города – увеличивается число простудных, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Экспертная группа также направила обращение депутатам поселков Талакан и Новобурейский Бурейского района, где расположены Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС, с предложением поддержать инициативу.

Отмечается, что для принятия изменений в федеральный закон не потребуется дополнительных финансовых затрат из бюджета, так как «установление исключительных тарифов на электрическую энергию для отдельных категорий потребителей будет осуществляться методом перекрестного субсидирования, когда часть оплаты за потребленную электроэнергию населением за счет промышленной группы потребителей России».