Больше 400 работников прокуратуры в Амурской области отмечают профессиональный праздник

Фото: правительство Амурской области

В Благовещенске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника российской прокуратуры, который празднуют 12 января. В Приамурье профессиональный праздник отмечают больше 400 сотрудников.

В торжественном собрании принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов. Он поздравил работников прокуратуры.

«Ваша работа связана с борьбой против преступности, коррупции, выявлением и пресечением должностных и экономических преступлений, нарушений законодательства в самых разных сферах жизни. Благодарю вас за плодотворную совместную работу по решению общих задач. Последний яркий пример – наводнение 2019 года, когда сотрудники прокуратуры принимали самое активное участие в решении возникающих у людей проблем, отстаивали права пострадавших от паводка жителей Приамурья. В прошлом году в Амурской области, как и во всей стране, началась реализация Национальных проектов, и на первый план выходят вопросы профилактики коррупции. Знаю, что с вашей стороны проводится большая работа в этом направлении», – сказал глава Приамурья.

За вклад в укрепление законности и правопорядка в Амурской области Василий Орлов вручил благодарность старшему советнику юстиции Ларисе Федориной и младшему советнику юстиции Елене Литвиновой.

Прокурор Амурской области Руслан Медведев во время мероприятия отметил, что в течение 2019 года было выявлено более 88 тысяч нарушений, восстановлены права более 6 тысяч граждан, рассмотрено свыше 27 тысяч обращений. Прокуроры защищали права граждан на оплату труда, следили за законностью начисления пенсий и социальных пособий. Благодаря принятым мерам реагирования больше 2 800 человек получили невыплаченную в срок заработную плату на сумму около 180 миллионов рублей. Правовую помощь в связи с летним паводком получили более чем 2 тысячи амурчан, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, по направленным искам прокуроров около 1,2 тысячи человек получили материальную помощь.

Прокурор Амурской области поздравил всех работников прокуратуры с профессиональным праздником.

«Реалии современности ставят перед прокурорами новые задачи и направления работы. Уверен, что работники прокуратуры Амурской области сделают все необходимое, чтобы с честью выполнить свой служебный долг», – сказал Руслан Медведев.