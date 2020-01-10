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10января
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сегодня, 17:30 0

Три человека пострадали в ДТП с КамАЗом в Белогорске (фото, видео)

Три человека пострадали в ДТП с КамАЗом в Белогорске (фото, видео)
Фото: instagram.com/bel_dtp

10 января в Белогорске произошло ДТП с пострадавшими. Фото и видео с места аварии появились в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, происшествие случилось около 11:40. Столкнулись машины КамАЗ и Nissan Tino. В результате пострадали три человека. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

В социальных сетях указывают, что ДТП произошло по улице 50-летия Комсомола. «Женщине-пассажиру потребовалась медицинская помощь, жива. Сама стояла на ногах. Желтый авто выезжал из автоцентра, не убедился в безопасном расстоянии приближающегося авто», – говорится в сообщении инстаграм-паблика bel_dtp.

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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