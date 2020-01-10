Роспотребнадзор рассказал о правилах безопасного использования мобильных телефонов

Роспотребнадзор сформулировал правила безопасного использования мобильных телефонов. Они опубликованы на сайте ведомства. Рекомендации даны родителям, но подходят для всех пользователей.

Разговор по мобильному телефону не должен длиться более 2 минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха, отмечают специалисты ведомства.

«Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально. (…) Отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность излучения воздействия на мозг в четыре раза», – говорится в сообщении.

Подносить трубку к уху лучше после ответа на том конце. В момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности независимо от условий связи в данном месте. В то же время через 10-20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня.

Специалисты отмечают, что современные дети часто отправляют SMS-сообщения и долго играют, используя мобильные телефоны. «Такое регулярное и длительное напряжение на растущие кисть и пальцы может вызывать различные нарушения костей и суставов. Кроме того, играя, ребенок вынужден рассматривать мелкое изображение, долго смотрит на подсвеченный экран, все время находящийся на одном расстоянии от глаз. Это является серьезной нагрузкой для глаз и может очень негативно повлиять на зрение», – отмечают эксперты.

Поэтому контакты с мобильным телефоном, по мнению специалистов ведомства, стоит ограничить, особенно если в этом нет необходимости. Очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать: наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя.

Кроме этого, не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна. А также держать мобильный телефон при себе, например, в кармане брюк.

«Носить мобильный телефон лучше в сумке, не стоит держать длительное время сотовый телефон на груди, поясе или в нагрудном кармане», – сообщают в Роспотребнадзоре.