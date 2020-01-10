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10января
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сегодня, 16:58 0

Стас Костюшкин показал своего единорога по просьбам женщин

Стас Костюшкин показал своего единорога по просьбам женщин
Фото: instagram.com/stas_kostyushkin_official/?utm_source=ig_embed

Певец Стас Костюшкин, отдыхающий в жаркой стране, опубликовал снимок в своем Инстаграме. На нем певец изображен голым, а пикантная часть прикрыта только надувной игрушкой в виде единорога.

«По многочисленным просьбам женщин. Костюшкин показал своего единорога», – подписал фото музыкант.

Костюшкин любит провоцировать подписчиков и вступать с ними в диалог. Фанаты рады этому и активно оставляют комментарии под публикациями, осуждая или поддерживая любимого исполнителя. Чаще всего фанатки отмечают спортивное телосложение артиста.

Стас Костюшкин долгие годы был солистом группы «Чай вдвоем» вместе с Денисом Клявером. Однако в 2012 году группа распалась. После этого Клявер записал несколько хитов: «Когда ты станешь большим», «Необыкновенная», «Подари» и другие.

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#шоу-бизнес #юмор

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