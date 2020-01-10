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10января
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сегодня, 16:46 0

Благовещенского полицейского, требовавшего деньги у подчиненных, посадили под домашний арест

Благовещенского полицейского, требовавшего деньги у подчиненных, посадили под домашний арест
Фото: www.infoorel.ru

Сотрудника одного из отделений МО МВД России «Благовещенский», подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, посадили под домашний арест. Такое решение принято городским судом 10 января. В изоляции он пробудет два месяца, то есть до 9 марта.

Подозреваемому запрещено выходить за пределы жилого помещения, за исключением посещения медучреждений. Также ему нельзя общаться с другими людьми, кроме родственников, проживающих с ним в одном помещении. Речь идет об общении посредством использования всех видов связи, включая почтовую, сотовую и интернет. Этими видами связи полицейскому запрещено пользоваться и в других целях, за исключением вызова скорой помощи, правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб при возникновении чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, следователем, адвокатом.

Как сообщалось ранее, сотрудник полиции, используя должностные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности и в целях личного обогащения в ноябре и декабре 2019 года незаконно требовал и в дальнейшем получил от двух подчиненных часть премиальных выплат. В отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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#закон #криминал #происшествия #суды

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