В Благовещенске и Благовещенском районе автоинспекторы усилят внимание к пешеходам

С 10 по 20 января на территории Благовещенска и Благовещенского района проводится профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный пешеход». Как сообщает городской отдел ГИБДД, в городе остро стоит проблема, когда водители при повороте на регулируемых перекрестках не предоставляют преимущество пешеходам и совершают наезды.

При этом горожане переходят дорогу на разрешающий сигнал светофора.

За первые дни января 2020 года в областном центре и Благовещенском районе зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 пешехода получили травмы различной степени тяжести, добавляют автоинспекторы. Зачастую такие ДТП происходят из-за невнимательности водителей, которые отвлекаются на телефон, разговор с пассажирами или просто невнимательны на рулем.

Автоинспекторы напоминают, согласно пунктам 14.1, 14.2 и 14.3 ПДД, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части данного направления.

Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения влечет штраф от полутора тысяч рублей до двух с половиной тысяч рублей. За нарушение правил дорожного движения со стороны пешехода предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере пятисот рублей.