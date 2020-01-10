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10января
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сегодня, 16:31 0

Правительство России обсуждает новые льготы для владельцев электромобилей

Правительство России обсуждает новые льготы для владельцев электромобилей
Фото: amur.info

Правительство Российской Федерации рассматривает возможность предоставления дополнительных льгот владельцам электромобилей. Их могут освободить от транспортного налога, разрешить ездить по выделенной полосе, бесплатно пользоваться парковками и свободно ездить по платным трассам.

Против предоставления указанных в документе льгот выступает Минфин. В министерстве полагают, что предлагаемые меры потребуют дополнительного финансирования из бюджета. Как пояснили в Минэкономики, проект находится на стадии обсуждения. В графике вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего вопросы топливно-энергетического комплекса, совещания по этой теме пока нет.

Ранее предложения о допуске электрокаров на выделенные полосы и о бесплатном для них проезде на платных дорогах высказывались не раз. При этом поддержку от властей инициативы не получали. Как сообщает «КоммерсантЪ», в настоящее время в России около 4,6 тысячи электромобилей, что составляет 0,1 % всего автопарка страны.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске в конце 2019 года открыли первую станцию для зарядки электроавтомобилей. Парк экологичных машин представлен Nissan Leaf. Под новый год в амурской столицы заметили «Теслу».

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#российская власть #транспорт

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