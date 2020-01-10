Правительство России обсуждает новые льготы для владельцев электромобилей
Правительство Российской Федерации рассматривает возможность предоставления дополнительных льгот владельцам электромобилей. Их могут освободить от транспортного налога, разрешить ездить по выделенной полосе, бесплатно пользоваться парковками и свободно ездить по платным трассам.
Против предоставления указанных в документе льгот выступает Минфин. В министерстве полагают, что предлагаемые меры потребуют дополнительного финансирования из бюджета. Как пояснили в Минэкономики, проект находится на стадии обсуждения. В графике вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего вопросы топливно-энергетического комплекса, совещания по этой теме пока нет.
Ранее предложения о допуске электрокаров на выделенные полосы и о бесплатном для них проезде на платных дорогах высказывались не раз. При этом поддержку от властей инициативы не получали. Как сообщает «КоммерсантЪ», в настоящее время в России около 4,6 тысячи электромобилей, что составляет 0,1 % всего автопарка страны.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске в конце 2019 года открыли первую станцию для зарядки электроавтомобилей. Парк экологичных машин представлен Nissan Leaf. Под новый год в амурской столицы заметили «Теслу».
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