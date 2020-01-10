В Приамурье будут судить водителя, сбившего насмерть пешехода и покинувшего место ДТП

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В Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в совершении «пьяного» ДТП. Авария унесла жизнь человека.

ДТП случилось в мае 2019 года в поселке Советский городского округа Свободного, в темное время суток. В результате один мужчина погиб, один был травмирован. Полиция возбудила уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ.

В ходе предварительного расследования установили обстоятельства ДТП. Водитель автомобиля, двигавшийся со значительным превышением скорости, выехал на полосу встречного движения, где сбил двух мужчин-пешеходов. Один из них скончался, второй – получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся. Позже его задержали полицейские. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что гражданин находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, водитель предстанет перед судом в ближайшее время.