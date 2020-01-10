Амурчанка хотела продать стеллаж и лишилась сбережений

Жительница Благовещенска лишилась денег, пытаясь продать мебель через интернет. Девушка разместила объявление о продаже стеллажа. Вскоре объявился покупатель. Ему удалось обмануть горожанку и уговорить ее перевести ему деньги.

23-летняя девушка продавала деревянный стеллаж. С ней связался мужчина и сказал, что согласен приобрести мебель, но для этого он попросил отправить ему данные банковской карты продавца, а также коды из смс-сообщений. После этого девушке пришло сообщение, что на ее счет поступили деньги. Тут же перезвонил покупатель и сообщил, что он ошибочно перевел деньги и их необходимо вернуть. После перевода женщина пыталась дозвониться указанному гражданину, но номер был недоступен.

В итоге выяснилось, что, имея номер банковской карты потерпевшей и коды, злоумышленник получил доступ к ее личному кабинету. С одного ее счета перевел денежную сумму на другой. Таким образом продавец перевела покупателю свои же деньги. Ущерб составил свыше 160 тысяч рублей. Когда она поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

«Будьте предельно внимательны, бдительны и осторожны! Ни в коем случае не передавайте неизвестным конфиденциальную информацию – номера и пароли банковской карты, коды в смс-сообщениях. Если вы стали жертвой мошенничества – независимо от суммы ущерба, – незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 с городского, 102 с мобильного, телефон доверия УМВД: (4162) 59-40-59», – напоминают полицейские.