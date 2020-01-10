Агрессивных собак будут пожизненно содержать муниципалитеты (видео)

С нового года в Приамурье действуют новые правила отлова и содержания безнадзорных животных. Теперь особей после стерилизации будут выпускать на улицы. В приютах пожизненно останутся только агрессивные собак, об этом рассказали в областном управлении ветеринарии.

По новому порядку отловленные собаки будут находиться в приюте не шесть месяцев, как это было раньше, а сорок дней. За это время ветеринары их обследуют, чипируют, кастрируют или стерилизуют, сделают вакцину против бешенства. Затем собак снова выпустят на улицы, а тех, кто представляет опасность, навсегда оставят на попечении муниципалитетов.

«Мы согласны, что риски определенные есть, все службы, заинтересованные в отлове безнадзорных животных, будут проводить клинический осмотр, выявлять агрессивных животных, чтобы они оставались, их не выпускали в прежнюю среду обитания. Но здесь мы опять же говорим о регулировании численности безнадзорных животных. Мы можем отрегулировать численность безнадзорных животных кастрацией и стерилизацией, то есть исключить их размножение», – отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

До 1 июля 2020 года в Приамурье должны построить 4 межмуниципальных приюта – в Белогорске, Благовещенском, Зейском и Тындинском районах.

Как сообщало Амур.инфо, на отлов и содержание собак в 2020 году депутаты закса на минувшей сессии выделили 10 миллионов рублей. Эта сумма рассчитана на 529 особей, из которых самые агрессивные останутся на пожизненном содержании. Предполагается, что их будет не больше 10 % от общего числа. Чтобы освоить эти деньги, муниципалитетам предлагают создать свои службы по обращению с бездомными животными. Ведь определить по конкурсу, какая организация будет исполнять контракт, удается не всегда. По этой причине в 2019 году из выделенных 15 миллионов рублей на отлов собак было потрачено всего 1 миллион 700 тысяч рублей.