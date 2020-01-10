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10января
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сегодня, 15:02 7

Агрессивных собак будут пожизненно содержать муниципалитеты (видео)

Агрессивных собак будут пожизненно содержать муниципалитеты (видео)

С нового года в Приамурье действуют новые правила отлова и содержания безнадзорных животных. Теперь особей после стерилизации будут выпускать на улицы. В приютах пожизненно останутся только агрессивные собак, об этом рассказали в областном управлении ветеринарии.

По новому порядку отловленные собаки будут находиться в приюте не шесть месяцев, как это было раньше, а сорок дней. За это время ветеринары их обследуют, чипируют, кастрируют или стерилизуют, сделают вакцину против бешенства. Затем собак снова выпустят на улицы, а тех, кто представляет опасность, навсегда оставят на попечении муниципалитетов.

«Мы согласны, что риски определенные есть, все службы, заинтересованные в отлове безнадзорных животных, будут проводить клинический осмотр, выявлять агрессивных животных, чтобы они оставались, их не выпускали в прежнюю среду обитания. Но здесь мы опять же говорим о регулировании численности безнадзорных животных. Мы можем отрегулировать численность безнадзорных животных кастрацией и стерилизацией, то есть исключить их размножение», – отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

До 1 июля 2020 года в Приамурье должны построить 4 межмуниципальных приюта – в Белогорске, Благовещенском, Зейском и Тындинском районах.

Как сообщало Амур.инфо, на отлов и содержание собак в 2020 году депутаты закса на минувшей сессии выделили 10 миллионов рублей. Эта сумма рассчитана на 529 особей, из которых самые агрессивные останутся на пожизненном содержании. Предполагается, что их будет не больше 10 % от общего числа. Чтобы освоить эти деньги, муниципалитетам предлагают создать свои службы по обращению с бездомными животными. Ведь определить по конкурсу, какая организация будет исполнять контракт, удается не всегда. По этой причине в 2019 году из выделенных 15 миллионов рублей на отлов собак было потрачено всего 1 миллион 700 тысяч рублей.

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#Альфа ТВ #животные

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    2 часа назад

    А как со стаями собак быть? они все равно когда сбиваются в стаи будут проявлять агрессию к людям, а по одиночке могут быть вполне безобидными. Как с этим быть? если выпускать, то будут стаи собак.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Фея, холостяк! Скорее сюды, тут про собак!

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    А пчму только стерелизовать и кастрировать?! Мы как бы не ожидаем от собак сексуальной агрессии! Если их собираются выпускать, пусть какие-нибудь хитрые намордники одевают, чтоб не кусались!

  • Таяна

    Таяна
    1 час назад

    Лучше бы гуманность по отношению к людям проявили, а не к собакам. Зачем их содержать или отпускать обратно на улицу? Отдавать только новому хозяину или старому, если он был. А нет хозяина - нет и собаки

  • Секвойя

    Секвойя
    1 час назад

    Фермер, а рога спиливают бодливым корова и т.п. для безопасности людей? А что если собачкам кусачим зубки аналогично, будет гуманно? По обывательски интересная задача, а сумма тем более мне не понятна. Думаю безопасность дороже стоит.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    20 минут назад

    Какое чудо гуманизма! Теперь гуманисты будут иметь солидный бизнес на УВЕЛИЧЕНИИ агрессии собак, чтобы получить больше денег на содержание.

  • sOva

    sOva
    10 минут назад

    Кажется, мы становимся цивилизованным обществом.

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