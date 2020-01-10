Цеповяза на следующей неделе этапируют для проведения следствия по новым делам

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Как сообщало Амур.инфо, следственный комитет завершил расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где Вячеслав Цеповяз ел крабов, красную икру и жарил шашлыки.

В процессе расследования уголовного дела из исправительной колонии строгого режима № 3, расположенной в Ивановском районе Амурской области, Цеповяз был переведен для отбывания наказания в колонию Омска, где он находится и сейчас.

Как сообщает ТАСС, в период с 2010 по 2019 год СУ СК РФ по Ростовской области были возбуждены новые уголовные дела в отношении членов банды Цапков и неустановленных лиц. Их расследование продолжается.

«После завершения расследования дела в отношении сотрудников [амурской] колонии, где отбывал наказание Цеповяз, по которому он проходил свидетелем, препятствия для его этапирования для проведения следственных действий по другим уголовным делам устранены. На следующей неделе Цеповяза этапируют в Ростовскую область, где расследуется в том числе, уголовное дело по статье 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц")», – сообщил адвокат Генрих Хачатуров, представляющий интересы потерпевших.

В постановлении следственного управления по Ростовской области СК РФ говорится, что Цеповяз будет этапирован в СИЗО № 1 по Ростовской области на один месяц для проведения следственных и процессуальных действий. В материалах уточняется, что действия в отношении него будут проводиться также по уголовному делу, возбужденному в отношении бизнесмена Виталия Кошенка и неустановленных лиц по статье о превышении полномочий. Хачатуров уточнил, что потерпевшие рассчитывают на предъявление обвинений Цеповязу по ряду уголовных дел.