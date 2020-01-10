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10января
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Некоторых благовещенцев возмутил предстоящий «квартирник» в храме

В Благовещенске должен состояться святочный вечер «Прогулки по воде». Его хотят провести в формате «квартирника», на котором благовещенские музыканты и поэты исполнят произведения и пообщаются с гостями. Несколько представителей общественности возмутились – по их мнению, подобные мероприятия проводить в храме недопустимо.

Как сообщало ИА «Амру.инфо», «квартирник» планируется провести в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». «После публикации анонса в СМИ меня удивили некоторые комментарии в соцсетях от людей, которые позиционируют себя православными. Если суммировать критику, то она звучит примерно так: "рок-концерт в храме недопустим"», – рассказал священник, блогер Амур.инфо Святослав Шевченко.

С инициативой проведения святочного вечера выступил Евгений Еремин – автор народного проекта «кочевой квартирник Е. Е.». В столице региона уже состоялось несколько таких творческих вечеров на квартирах именитых людей Благовещенска. «В связи с тем, что сейчас идут Святки, Евгений Михайлович посчитал, что было бы органичным, если бы в этот период очередной "квартирник" прошел при храме. Именно с предлогом "при", а не "в", – подчеркивает Святослав Шевченко. – Поскольку Женя сам верующий человек и понимает, что пространство самого храма имеет сакральное измерение».

Духовенство храма, в частности его настоятель отец Евгений Семерня, поддержали эту идею. Было принято решение провести мероприятие в трапезном зале храма, находящегося в его крипте – то есть в подземной части церковного комплекса. «Для тех, кто не в курсе, – там даже умывальники, туалеты, стиральная машинка и электроплита имеются. Другими словами, творческий вечер пройдет в хозяйственном помещении под храмом», – объясняет отец Святослав.

Рок-концерта в прямом понимании этого слова не будет: на концерте не собираются использовать усилители, не будет гитарных рифов, барабанной дроби, гроулинга и скриминга в микрофоны. Будут песни под гитару, в том числе, жанра русского рока. «Ну что, никто песни Виктора Цоя под гитару никогда не пел? Но главное в мероприятии под храмом – библейские аллюзии и христианские мотивы в творчестве. Поэтому ценители русской поэзии и прозы могут найти для себя что-то полезное», – резюмирует Святослав Шевченко.

Благотворительный святочный вечер пройдет в воскресенье, 12 января, в 18 часов. Вход на мероприятие свободный. Для тех, кто захочет сделать пожертвование, может сделать это. Все собранные средства пойдут в помощь социальному отделу храма. На его попечении люди с инвалидностью, потерявшие документы, нуждающиеся в билетах, продуктовой и вещевой помощи.

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#концерты #культура #религия

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