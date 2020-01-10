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10января
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В Благовещенске торжественно открыли новый детский сад (фото)

В Благовещенске торжественно открыли новый детский сад (фото)
Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf

10 января в Благовещенске состоялось торжественное открытие нового современного детского сада. Путевки в учреждение получили 120 малышей.

«Родители воспитанников смогли познакомиться с условиями, в которых будут воспитываться их дети, им все очень нравится. Объект уже успели оценить специалисты, которые также остались довольны методическим, техническим наполнением детского сада и выполненными строительными работами. Благодаря появлению этого корпуса, у нас в городе еще 120 родителей смогли выйти на работу. На сегодняшний день проблема с местами в дошкольных учреждениях для ребят от трех лет у нас решена полностью, сейчас мы работаем над тем, чтобы создавать места для малышей младше трех лет», – цитирует пресс-служба администрации Благовещенска мэра Валентину Калиту.

Новый корпус детского сада № 60, расположенный в микрорайоне Подсолнухи, начали строить в январе 2019 года, а с 9 января 2020 года учреждение уже начало прием воспитанников.

Площадь двухэтажного здания составляет 3 188 квадратных метров. В корпусе ДОУ оборудованы современный пищеблок, медицинский кабинет, прачечная, музыкальные и физкультурные залы, кабинеты для дополнительных занятий, пост охраны с выводом системы видеонаблюдения по всему периметру детского сада как снаружи, так и внутри. В нем с комфортом могут находиться 120 малышей – 6 групп, 3 из которых предназначены для детей в возрасте до трех лет. Здание дошкольного учреждения город приобрел благодаря участию в национальном проекте «Демография». Стоимость объекта составила 146,9 миллиона рублей.

За последние 5 лет в Благовещенске было создано более 2 000 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.

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#дети

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