Подготовка к международному матчу по хоккею на Амуре вышла на финишную прямую (фото)

Фото: Амур.инфо

«Также у нас уже подведено электричество. Мы идем в рамках работ согласно всем нашим планам. Не раз мы уже проверяли толщину льда, ГИМС следит за этим практически через день. Мы видим, что зачищена большая территория: мы убрали снежную подушку, которая ограничивает скорость промерзания льда. 15 января спортсмены уже уезжают в город Бэйань в количестве 65 человек. Это детская, юношеская и взрослая сборные команды Амурской области. 17 января они возвращаются, у них будет день перерыва, и 18 января с 13:00 у нас стартует финальная часть. Апогей этого мероприятия – хоккейные игры на Амуре», – рассказал министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека.

Министр добавил, что выйти на лед и посетить матч смогут по 350 человек с китайской и российской сторон – это спортсмены, организаторы и зрители. Посмотреть игру можно будет и в Благовещенске. Прямую трансляцию станут вести на экране, расположенном на площади Ленина, а также на набережной в районе Мухина, 1. Кроме того, на Мухина, 1 приедут полевая кухня и фотозона.

Как писало Амур.инфо, игры между командами Амурской области и провинции Хэйлунцзян начнутся 15 января в Китае. Туда отправятся три российские команды – детская, юношеская и ветеранская. Они сыграют по два матча. Четвертый товарищеский хоккейный матч между командами Амурской области и провинции Хэйлунцзян начнется 18 января в 13:00.

Фото: ИА «Амур.инфо» / Василий Романенков