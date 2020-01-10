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10января
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С 31 декабря по 7 января более 13 000 россиян посетили Хэйхэ

С 31 декабря по 7 января более 13 000 россиян посетили Хэйхэ
Фото: телевидение Хэйхэ

С 31 декабря 2019 года по 6 января 2020 года более 13 000 граждан РФ посетили город Хэйхэ. Это приблизительно на 1/5 больше, чем в прошлом году.

Россияне массово отправились в Хэйхэ на новогодние праздники благодаря безвизовому режиму. Согласно соглашению, подписанному между китайской и российской сторонами, граждане РФ могут без визы въезжать в зону приграничной торговли Хэйхэ, в которую входит город Хэйхэ. Время безвизового пребывания ограничено, оно составляет 30 дней. При этом россияне без визы не имеют права покидать соседний с Благовещенском город.

«В этом году на новогодние праздники пассажиропоток въезжающих в Хэйхэ россиян увеличился приблизительно на 1/5. Для того чтобы уменьшить время ожидания в очередях на таможне, мы на время новогодних праздников открыли все стойки на паспортном и таможенном контроле», – сообщил телевидению Хэйхэ представитель таможни города.

Как пишет Biang.ru, телевизионщики взяли интервью у амурчанина Олега и его сына, которые сказали, что на Новый год они нередко отправляются в Хэйхэ и соседний с Благовещенском город им очень нравится.

Как сообщили телевидению Хэйхэ в гостиничном бизнесе, занимаемость номеров в гостиницах среднего класса гражданами РФ в этот период увеличилась в 4-5 раз.

Представитель ресторанного бизнеса пояснила, что россияне очень любят китайскую кухню, с удовольствием заказывают утку по-пекински и блюда северо-восточной кухни. В новогодние праздники посещаемость ресторанов города Хэйхэ увеличилась в среднем вдвое.

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#Китай #туризм

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    9 минут назад

    Ещё б "старый" курс юаня...

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