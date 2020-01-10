Органы опеки: оставленный на балконе в Хабаровске малыш умер не от холода

По словам представителя органов опеки, экспертиза показала, что малыш умер не в результате переохлаждения, как это озвучивалось ранее, а от заболевания, название которого собеседник назвать отказалась, сославшись на то, что пока идет следствие, разглашать подобную информацию нельзя.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 5 января. Мама малыша оставила его в коляске на балконе, чтобы он мог подышать свежим воздухом, однако вспомнила об этом только спустя пять часов. Когда ребенка занесли в квартиру, он уже не подавал признаков жизни. СК возбудил уголовное дело.

В органах опеки отметили, что никаких нареканий в отношении родителей погибшего младенца у них нет. «Мама положительная, мама многодетная, у нее еще трое детей. И соседи хорошо отзываются, и по работе имеет много характеристик. Никто про нее дурного слова не сказал», – заявила представитель органов опеки Хабаровского края.

Как сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко, семья не состояла на учете в органах профилактики. «Мы работаем с администрацией района и следствием. Эта семья многодетная, погибший ребенок был четвертым. В поле зрения органов профилактики она не попадала. Мама сейчас под следствием, трое старших детей находятся под присмотром родственников», – сказала Виктория Трегубенко. По ее словам, аппарат уполномоченных готов оказать детям всю необходимую юридическую помощь.

Тем временем по социальным сетям Хабаровского края распространяется заявление, якобы написанное матерью умершего младенца. Автор сообщения утверждает, что ребенок не мог замерзнуть, и причина смерти в другом: «Балкон у нас застекленный, пластиковый. Я его укутывала всегда… Следователи замеряли температуру на балконе у нас было минус 4… Я надеюсь на наше следствие. Что я узнаю правду от чего умер мой малыш».

В конце автор добавляет, что тест на алкоголь и наркотики не показал их наличия в ее организме, пишет «Комсомольская правда. Хабаровск».