В большинстве районов Приамурья небольшой снег: прогноз погоды на 11 января

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Ночью 11 января на севере Амурской области ожидается переменная облачность, на юге – облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой снег. Ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 18...23, местами – минус 26...31.

Днем будет переменно облачно, местами пройдет слабый снег. Скорость западного, северо-западного ветра составит 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 10...15, местами – минус 20...25 градусов.

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду. На улице будет от 18 до 20 градусов мороза. Днем осадков не ожидается. Ветер с северо-запада разовьет скорость до 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 10...12 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.