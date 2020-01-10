Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:58 0

В большинстве районов Приамурья небольшой снег: прогноз погоды на 11 января

В большинстве районов Приамурья небольшой снег: прогноз погоды на 11 января
Фото: Амур.инфо

Ночью 11 января на севере Амурской области ожидается переменная облачность, на юге – облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой снег. Ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 18...23, местами – минус 26...31.

Днем будет переменно облачно, местами пройдет слабый снег. Скорость западного, северо-западного ветра составит 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 10...15, местами – минус 20...25 градусов.

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду. На улице будет от 18 до 20 градусов мороза. Днем осадков не ожидается. Ветер с северо-запада разовьет скорость до 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 10...12 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 140

#погода

распечатать


Общество

Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 10 января
Общество 1

Авиарейс Благовещенск – Якутск перенесли на другой день из-за погоды

Общество

Местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 9 января
Общество 4

На всей территории России установилась аномально теплая погода
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь