В Банке России рассказали, какие новшества 2020 года отразятся на кошельках россиян

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В 2020 году в России отменят банковский роуминг, а при досрочном погашении кредита можно будет вернуть часть страховки. Дальневосточное главное управление Банка России рассказало о нововведениях, которые могут отразиться на кошельках жителей. Некоторые изменения уже вступили в силу.

Омбудсмен поможет в спорах с микрофинансовыми организациями

С 1 января жители России могут обратиться к финансовому уполномоченному для урегулирования споров имущественного характера с микрофинансовыми организациями. К примеру, при необходимости взыскать с МФО излишне уплаченные проценты за пользование займом.

Размер требований в рамках одного обращения не может превышать 500 тысяч рублей. Кроме того, до обращения к омбудсмену потребитель должен попытаться самостоятельно решить спор с компанией. Если человек с ответом не согласен или его не получил, он направляет денежное требование омбудсмену.

Финансовый уполномоченный рассматривает обращения в течение 15 дней или не более 25 дней, если требуется техническая экспертиза. Для потребителей его услуги бесплатны. Подать заявление можно в электронной форме. Решение омбудсмена имеет силу судебного постановления.

Максимальная переплата по займам снизилась

С 1 января лимит переплаты по потребительским кредитам и займам сроком до года снизился с 2 до 1,5 размеров выданного займа. Таким образом, если сумма долга составляет 10 тысяч рублей, то отдаст заемщик не более 25 тысяч рублей, где 10 тысяч – сам долг, а 15 тысяч – проценты, комиссии, неустойки и штрафы.

Ограничение распространяется только на новые договоры. В то же время продолжает действовать введенное 1 июля 2019 года предельное значение полной стоимости кредита (займа) и ограничение ежедневной процентной ставки до 1 % в день.

Негосударственные пенсионные фонды раскроют инвестдоходы

С 1 января все негосударственные пенсионные фонды обязаны размещать на своих сайтах данные о процентах, начисленных клиентам по итогам года. Граждан, которые уже получают пенсии, проинформируют о том, насколько в среднем были проиндексированы выплаты. Сведения негосударственные пенсионные фонды должны публиковать раз в год: по инвестиционной доходности – до 31 марта, об индексации – до 1 августа.

Скидка за безаварийность не сгорит

С 1 апреля коэффициент бонус-малус будет сохранен за водителем, если тот не был вписан ни в один полис обязательного страхования автогражданской ответственности более года. Коэффициент показывает, как часто по вине автомобилиста происходят дорожно-транспортные происшествия. Если водитель не попадает в аварии, коэффициент снижается, и водитель получает скидку на полис ОСАГО.

Прежде автолюбитель, долгое время не садившийся за руль и не приобретавший полис ОСАГО, терял скидку за безаварийную езду, поскольку его коэффициент бонус-малус приравнивался к 1.

Отмена банковского роуминга

С 13 июня в России будет отменен так называемый банковский роуминг. Это значит, что переводить деньги во все регионы страны внутри банка можно будет без комиссии. В настоящее время стоимость такой услуги в ряде банков доходит до 1,5 % от суммы перевода.

Возврат за страховку

С 1 сентября при досрочном погашении кредита или отказе от договора страхования заемщик сможет вернуть часть стоимости страховки, купленной при его оформлении. Нововведение распространится только на новые договоры.

Законом предусмотрено, что при отсутствии страхового случая заемщик должен получить уплаченную страховую премию за вычетом той ее части, которая пропорциональна истекшему периоду страхования. Например, заемщик оформил полис на год, а кредит погасил за девять месяцев. В таком случае он получит четверть стоимости страховки.