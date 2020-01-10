Модель запустила флешмоб по продаже интимных фото в поддержку горящей Австралии

Идея появилась в голове американской модели Кейлен Уорд. Девушка стала присылать свои интимные фото в обмен на взносы в помощь Австралии. Пользователи переводят деньги, отправляют Уорд доказательства и взамен получают снимок. Девушка отметила то, что некоторые переводили крупные суммы. Тем, кто переводил больше минимума, модель отправляла также видео со своим участием.

Акция, организованная Уорд, получила распространение, ее подхватили другие девушки. Пост 20-летней девушки, продающей интимные фото, стал вирусным: всего через несколько дней Кейлен объявила о достижении отметки в миллион долларов, сообщает «360». «В какой-то момент я стала получать по 10 подтверждений пожертвований в минуту», – цитируют девушку журналисты.

Но не все желающие получить интимный снимок модели соглашались действовать по установленным ею правилам. По словам девушки, вместе с настоящими подтверждениями переводов ей стало поступать огромное количество поддельных квитанций. Кроме того, в Сети один за одним стали появляться фейковые профили якобы самой Уорд. Такое внимание к ее действиям принесло девушке проблемы личного характера: о ее нескромной профессии узнали родственники. Дело в том, что Кейлин начала зарабатывать продажей интимных фото в августе прошлого года, но ее близкие узнали об этом только после ее нестандартной поддержки фондов по борьбе с лесными пожарами. И несмотря на то, что снимки девушка рассылала в личные сообщения, их быстро слили в Сеть. «К черту это все, нужно спасать коал», – написала Уорд в Twitter.

Как только сумма пожертвований достигла миллиона долларов, девушка изменила систему взносов – теперь на борьбу с огнем идет 20 % всех ее доходов на площадке для поддержки авторов Only Fans. Это то место, где Кейлин обычно продает свои откровенные снимки. Модель также запустила краудфандинговую кампанию, которая за сутки собрала более 7 000 долларов.

Своим поступком Кейлин смогла вдохновить и других моделей, зарабатывающих в Сети продажей своих интимных снимков. Они также объявили о сборах средств с помощью обнаженных фотографий.

Суммы, которые собирают модели за сутки, достигают 50 тысяч долларов за сутки. Например, модель Дженна Ли из Техаса собрала на борьбу с австралийскими пожарами 40 тысяч долларов. Девушка отметила, она сразу поняла, что такая акция разойдется по Сети и привлечет к себе большое внимание.

Ряд моделей, принявших участие в флешмобе, отметили, что столкнулись с теми же проблемами, что и Уорд: их фотографии быстро появились в Сети, а некоторые люди присылали поддельные подтверждения пожертвований в фонды.

Однако акция распространилась только в Twitter. Сделав аналогичный пост в своем Инстаграме, соцсеть просто заблокировала аккаунт модели.

В Facebook это объяснили правилами соцсети о публикации откровенного контента. Фото по тегу #nakedforaustraliа там посмотреть нельзя, так как это противоречит правилам Инстаграма.