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10января
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сегодня, 13:37 7

В январе амурчане получат новые платежки за капремонт

В январе амурчане получат новые платежки за капремонт
Фото: news.rambler.ru

В январе жители многих городов и районов Амурской области получат объединённый платёжный документ (ОПД) на уплату взносов на капитальный ремонт. Новую платежку будут получать только собственники помещений в многоквартирных домах, которые формируют Фонд капремонта на счёте регионального оператора.

ОПД начнут получать жители Белогорска, Зеи, Свободного, Тынды, Шимановска, Циолковского, а также амурчане, проживающие в следующих районах: Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Серышевский, Сковородинский, Тамбовский, Тындинский, Шимановский.

По результатам электронного аукциона договор на осуществление печати и доставки ОПД Фонд капитального ремонта заключил с ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». ОПД был разработан для удобства собственников. Это квитанция, которая может включать несколько видов платежей за жилищно-коммунальные услуги. Оплата каждого вида платежа производится по отдельному штрих-коду и реквизитам, размещённым в квитанции. В данном случае для собственников изменится только вид платежного документа.

Нововведения не относятся к многоквартирным домам, формирующим фонд капремонта на специальном счёте. Собственники помещений в таких МКД будут получать прежние квитанции.

Для получения подробной информации по вопросам уплаты взносов за капитальный ремонт можно обратиться в фонд капремонта по электронной почте fkramur@yandex.ru, а также по телефонам: 8 (4162) 77-65-01; 8 (4162) 77-65-10; 8 (4162) 77-65-06; 8 (4162) 77-65-12.

Просмотров всего: 784

#ЖКХ

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Комментарии
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  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    1 час назад

    А чего не написали, что суммы за капремонт вырастут?

  • Myxira

    Myxira
    56 минут назад

    ValeriaMarley

    А чего не написали, что суммы за капремонт вырастут?



    Уже получили квиташку: плюс 26 рубчиков к прежней сумме

  • Верный сын Чубайса

    Верный сын Чубайса
    54 минуты назад

    Myxira

    ValeriaMarley

    А чего не написали, что суммы за капремонт вырастут?



    Уже получили квиташку: плюс 26 рубчиков к прежней сумме



    Там на 2 руб больше,тут на три_в итоге лишние 3 тыщи в месяц сверху от старых цен.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    12 минут назад

    Верный сын Чубайса

    Myxira

    ValeriaMarley

    А чего не написали, что суммы за капремонт вырастут?



    Уже получили квиташку: плюс 26 рубчиков к прежней сумме



    Там на 2 руб больше,тут на три_в итоге лишние 3 тыщи в месяц сверху от старых цен.



    У всех плюс 26, у одного тебя аж 3000. Почему так?

  • Верный сын Чубайса

    Верный сын Чубайса
    9 минут назад

    Кукумбер

    Верный сын Чубайса

    Myxira

    ValeriaMarley

    А чего не написали, что суммы за капремонт вырастут?



    Уже получили квиташку: плюс 26 рубчиков к прежней сумме



    Там на 2 руб больше,тут на три_в итоге лишние 3 тыщи в месяц сверху от старых цен.



    У всех плюс 26, у одного тебя аж 3000. Почему так?



    Спешл фо "durak"-там что-то на два рубля подорожало в новом году,тут что-то на три -в итоге средний чек за все вырастает на три тыщи в новом году.

  • ay

    ay
    8 минут назад

    "То тут сто грамм, то там сто грамм - на то оно и утро!"

  • Токарев

    Токарев
    38 секунд назад

    Верный сын Чубайса +++

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