В январе амурчане получат новые платежки за капремонт

В январе жители многих городов и районов Амурской области получат объединённый платёжный документ (ОПД) на уплату взносов на капитальный ремонт. Новую платежку будут получать только собственники помещений в многоквартирных домах, которые формируют Фонд капремонта на счёте регионального оператора.

ОПД начнут получать жители Белогорска, Зеи, Свободного, Тынды, Шимановска, Циолковского, а также амурчане, проживающие в следующих районах: Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Серышевский, Сковородинский, Тамбовский, Тындинский, Шимановский.

По результатам электронного аукциона договор на осуществление печати и доставки ОПД Фонд капитального ремонта заключил с ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». ОПД был разработан для удобства собственников. Это квитанция, которая может включать несколько видов платежей за жилищно-коммунальные услуги. Оплата каждого вида платежа производится по отдельному штрих-коду и реквизитам, размещённым в квитанции. В данном случае для собственников изменится только вид платежного документа.

Нововведения не относятся к многоквартирным домам, формирующим фонд капремонта на специальном счёте. Собственники помещений в таких МКД будут получать прежние квитанции.

Для получения подробной информации по вопросам уплаты взносов за капитальный ремонт можно обратиться в фонд капремонта по электронной почте fkramur@yandex.ru, а также по телефонам: 8 (4162) 77-65-01; 8 (4162) 77-65-10; 8 (4162) 77-65-06; 8 (4162) 77-65-12.