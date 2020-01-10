Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:27 4

Ребенка, потерянного амурчанкой перед Новым годом, забрал отец

Ребенка, потерянного амурчанкой перед Новым годом, забрал отец
Фото: pixabay.com

Малыш, потерянный матерью в новогоднюю ночь, передан на воспитание отцу. Об этом Дмитрий, папа двухлетнего ребенка, рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», мальчик пропал перед Новым годом. О пропаже ребенка в полицию заявил отец. Это произошло вечером 31 декабря. Вместе с матерью малыш жил в Благовещенске. Сообщалось, что из дома женщина вышла с ребенком, а вернулась одна. При этом объяснить, где сын, не могла. Кроме того, у женщины были ожоги, и ей потребовалась помощь медиков.

На следующий день, 1 января, малыша нашли. Он был в селе Надежденское Ивановского района, под присмотром посторонних людей. В настоящее время мальчик находится у отца. «Он у меня, все в порядке. Вчера приезжали из соцзащиты, мне предстоит восстановить свидетельство о рождении сына», – пояснил Дмитрий.

По его словам, мать малыша в настоящее время лежит в больнице. «У нее все нормально. Врач сказал, что около месяца потребуется на выздоровление. Вообще-то, она ребенка любит, все хорошо было, она нормальная мать», – характеризует Дмитрий мать своего сына.

Он планирует самостоятельно воспитывать мальчика, при этом не лишая его мамы. «Я такой человек, что не собираюсь воспитывать сына без любви матери. Она выздоровеет, будет встречаться с сыном, просто это будет под моей ответственностью», – заключил мужчина.

Просмотров всего: 981

#дети #жизнь

распечатать


Общество

В Благовещенске торжественно открыли новый детский сад (фото)
Общество

Органы опеки: оставленный на балконе в Хабаровске малыш умер не от холода
В России и мире

Модель запустила флешмоб по продаже интимных фото в поддержку горящей Австралии
Общество

Амурский минздрав рассмотрит вопрос о строительстве нового корпуса АОДКБ
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    а что в итоге случилось?Не просто же он был потерян, как попал в село и что произошло с матерью?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    44 минуты назад

    Я читала в местной прессе, что она к любовнику поехала, у него мальчика и нашли. А что с ней самой стало -?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    24 минуты назад

    Вы ни когда не задумывались, почему так популярна во всём мире автобиографическая повесть «Моя семья и другие звери» (My Family and Other Animals)?

  • Жан Плов Лагман

    Жан Плов Лагман
    12 минут назад

    Мартовская Зима

    Я читала в местной прессе, что она к любовнику поехала, у него мальчика и нашли. А что с ней самой стало -?



    Обгорела от пламенной страсти.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь