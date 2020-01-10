Ребенка, потерянного амурчанкой перед Новым годом, забрал отец

Малыш, потерянный матерью в новогоднюю ночь, передан на воспитание отцу. Об этом Дмитрий, папа двухлетнего ребенка, рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», мальчик пропал перед Новым годом. О пропаже ребенка в полицию заявил отец. Это произошло вечером 31 декабря. Вместе с матерью малыш жил в Благовещенске. Сообщалось, что из дома женщина вышла с ребенком, а вернулась одна. При этом объяснить, где сын, не могла. Кроме того, у женщины были ожоги, и ей потребовалась помощь медиков.

На следующий день, 1 января, малыша нашли. Он был в селе Надежденское Ивановского района, под присмотром посторонних людей. В настоящее время мальчик находится у отца. «Он у меня, все в порядке. Вчера приезжали из соцзащиты, мне предстоит восстановить свидетельство о рождении сына», – пояснил Дмитрий.

По его словам, мать малыша в настоящее время лежит в больнице. «У нее все нормально. Врач сказал, что около месяца потребуется на выздоровление. Вообще-то, она ребенка любит, все хорошо было, она нормальная мать», – характеризует Дмитрий мать своего сына.

Он планирует самостоятельно воспитывать мальчика, при этом не лишая его мамы. «Я такой человек, что не собираюсь воспитывать сына без любви матери. Она выздоровеет, будет встречаться с сыном, просто это будет под моей ответственностью», – заключил мужчина.