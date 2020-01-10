У школьников Амурской области началась череда областных олимпиад

В Приамурье стартовала всероссийская олимпиада школьников областного уровня. 10 января проходит испытание по французскому языку. Как и по другим иностранным языкам, олимпиада будет идти два дня: 10 января пройдет письменная часть, 11 – устная.

Впереди – региональные олимпиады по остальным предметам. Всего испытания проходят по 22 предметам. В них примут участие около 450 победителей муниципальных соревнований. В состав жюри предметных олимпиад входят школьные учителя, преподаватели вузов и ссузов области.

Следующее интеллектуальное соревнование ждет юных амурчан в понедельник, 13 января. 28 учеников старших классов из разных городов и сел области покажут свои знания по русскому языку.

Олимпиады продлятся до конца февраля. Победители, набравшие необходимое количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, который пройдет весной в центральных регионах России.

По информации амурского минобра, в прошлом году в рамках школьной олимпиады всероссийского масштаба ученик Алексеевской гимназии Благовещенска победил в финале соревнований по китайскому языку.