В Райчихинске открыла двери капитально отремонтированная школа

Завершение зимних каникул для учеников и учителей школы № 22 Райчихинска ознаменовалось возвращением в родные стены. Учебное заведение отворило двери после проведения капитального ремонта.

Ремонт в школе шел целый год. Была полностью заменена электропроводка, обновлен фасад, проведена заменена система водо- и теплоснабжения. Вместо старых деревянных окон установлены стеклопакеты. Заменены полы, а потолки выполнены в современном стиле. Отремонтирован спортзал, в котором оборудовали раздевалки.

Как сообщает пресс-служба администрации Райчихинска, от того, что внутренняя окраска коридоров и аудиторий была выполнена в светлом тоне, школа стала даже просторнее.

Глава города Татьяна Родионова отметила, что подрядная организация ООО «СМУ-Райчихинское» добросовестно выполнила все объемы работ.

Представитель «СМУ-Райчихинское», заместитель директора Дмитрий Борисов, на торжественной линейке рассказал, что отремонтировать школу после 62 лет отсутствия капремонта было нелегко. Он подарил на память коллективу учебного заведения большую открытку, попросил школьников беречь созданную красоту.

На торжественной линейке в честь открытия школы красную ленточку, символизировавшую новую жизнь альма-матер микрорайона Северный, перерезали глава Райчихинска, председатель городского совета народных депутатов, директор школы.

После торжественной части ученики сели за парты, а гости осмотрели школу, побывали на уроках и порадовались обновлению. Оно стало возможным благодаря средствам из федерального и местного бюджетов.

Татьяна Родионова отметила, что подобный капитальный ремонт образовательного учреждения в городе проведен впервые. И есть надежда, что другим школам в этом вопросе, со временем, уделят подобное внимание.

Фото пресс-службы администрации Райчихинска