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10января
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сегодня, 12:49 2

Амурских сердечников обеспечат бесплатными лекарствами

Амурских сердечников обеспечат бесплатными лекарствами
Фото: pixabay.com

Амурская область участвует в пилотном проекте по модернизации системы лекарственного обеспечения. Пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и стентирование, обеспечат необходимыми препаратами за счет бюджетных средств.

Это лекарства, снижающие свертываемость крови и уровень холестерина. Принимать их рекомендуется постоянно для предотвращения повторных инфарктов и продления жизни. Как сообщили в Законодательном собрании Амурской области, средства на покупку лекарств уже выделены. В региональном бюджете на 2020 год на эти цели заложено 76,2 миллиона рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», общий объем доходов в 2020 году составит 62,3 миллиарда рублей, из них налоговые и неналоговые доходы региона – 50,3 миллиарда. Расходы – 61,8 миллиарда рублей, основная их часть направлена на реализацию государственных программ.

Также за счет средств областного бюджета в полном объеме лекарственными препаратами будет обеспечено 88 больных редкими (орфанными) заболеваниями, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Граждане, страдающие вирусными гепатитами, туберкулезом, сахарным диабетом, будут обеспечены инсулинами, таблетированными препаратами, средствами самоконтроля, расходными материалами.

В 2020 году в Амурской области продолжится реализация 6 региональных проектов. На эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1,3 миллиарда рублей.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Забаненный

    Забаненный
    1 час назад

    Вы будете смеяться, но лекарства начали давать в 80х годах прошлого века. Кстати талоны на колбасу можете отменить. Новость будет Огонь.

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    Будут, как диабетчиков сейчас снабжают, так и сердечников снабдят, ага

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