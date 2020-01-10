Амурских сердечников обеспечат бесплатными лекарствами

Амурская область участвует в пилотном проекте по модернизации системы лекарственного обеспечения. Пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и стентирование, обеспечат необходимыми препаратами за счет бюджетных средств.

Это лекарства, снижающие свертываемость крови и уровень холестерина. Принимать их рекомендуется постоянно для предотвращения повторных инфарктов и продления жизни. Как сообщили в Законодательном собрании Амурской области, средства на покупку лекарств уже выделены. В региональном бюджете на 2020 год на эти цели заложено 76,2 миллиона рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», общий объем доходов в 2020 году составит 62,3 миллиарда рублей, из них налоговые и неналоговые доходы региона – 50,3 миллиарда. Расходы – 61,8 миллиарда рублей, основная их часть направлена на реализацию государственных программ.

Также за счет средств областного бюджета в полном объеме лекарственными препаратами будет обеспечено 88 больных редкими (орфанными) заболеваниями, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Граждане, страдающие вирусными гепатитами, туберкулезом, сахарным диабетом, будут обеспечены инсулинами, таблетированными препаратами, средствами самоконтроля, расходными материалами.

В 2020 году в Амурской области продолжится реализация 6 региональных проектов. На эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1,3 миллиарда рублей.