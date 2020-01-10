На новогодних праздниках в Амурской области произошло больше 20 коммунальных аварий

За время новогодних каникул в Амурской области произошло 26 сбоев в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства. Прокуратура области начала проверки.

Установлено, что с 28 декабря 2019 года по 9 января 2020 года на территории региона произошло 26 технологических сбоев, из них пять – на объектах теплоснабжения, 13 – на объектах водоснабжения, восемь – на объектах энергоснабжения. Как отмечает надзорное ведомство, значительную часть сбоев устранили в кратчайшие сроки.

Вместе с тем устранение ряда технологических сбоев по настоящее время остается на контроле органов прокуратуры области.

Так, 30 декабря в 16:50 в Тыгде Магдагачинского района перемерзла труба холодного водоснабжения. Без воды остались жители трех домов и одна котельная. В настоящее время завершены работы по прокладке трубопровода, проводятся работы по подключению к водоснабжению двухквартирного жилого дома. В связи с длительным устранением аварийной ситуации прокурор Магдагачинского района руководителю ООО «Энергия Движение» внес представление.

В тот же день на котельной в Архаре протек котел. Ситуация повторилась 3 января. При этом работа котельной не останавливалась. Температура в домах понизилась. Прокуратура Архаринского района внесла представление директору ООО «Дальневосточная компания».

Одновременно с этим прокурор Архаринского района направил в суд исковое заявление к ООО «Дальневосточная компания» о понуждении обеспечить нормативный температурный режим в жилых помещениях многоквартирных домов, установить приборы для измерения температуры на подающем трубопроводе, а также температуры наружного воздуха.

7 января в 17:00 на водонапорной башне в Серышеве вышел из строя глубинный насос. Без воды оказались 49 жилых дома, два детских сада, три административных здания и котельная. Новый глубинный насос установили в тот же день. Работы завершились в 22:50. Замерзшую трубу отогрели. Руководитель ООО «ЖКХ "Искра"» получил представление от прокуратуры.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находится на контроле.