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10января
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сегодня, 11:53 0

Что нужно обязательно сделать в период лунного затмения 10 января: советы астрологов

Что нужно обязательно сделать в период лунного затмения 10 января: советы астрологов
Фото: Bessi с сайта Pixabay

Лунное затмение 10 января 2020 с 20:08 мск до 00:12 мск. Это первое затмение Луны в этом году. Событие затронет не только ночь с 10 на 11 января, но и несколько дней после.

Затмение Луны плавно перейдет в соединение Сатурна с Плутоном 12 января, что астрологи уже назвали главной интригой года. То есть влияние лунного затмения плавно перейдет в альянс Сатурна и Плутона. Это грозит миру масштабными военными восстаниями и переворотами (в XX веке эти планеты соединялись трижды: в 1914, 1947 и 1982 годах, что каждый раз вело к катастрофам).

Больше всего, как пишет Astroma.su, лунное затмение в январе 2020 повлияет на тех, кто родился: с 26 октября 1954 по 15 октября 1955; 15 марта 1964 по 3 марта 1965; с 30 мая 1973 по 19 июля 1974; с 13 октября 1982 по 25 сентября 1983; с 2 марта 1992 по 18 февраля 1993; с 3 мая 2001 по 15 апреля 2002 года.

Для них период затмения станет временем судьбоносных событий. Не обязательно плохих, но решительных.

Также астрологи сообщают, что 10 января 2020 года затронет все области и дела, связанные с Юпитером, – дети, удача, сбережения. Причем в большей степени затмение Луны воздействует на представительниц женского пола.

«В данном случае явление может изменить отношения с мужем, поскольку в женских гороскопах именно Юпитер символизирует супруга. Причем перемены могут быть кардинальными, учитывая тот факт, что затмение произойдет накануне эпохального соединения Платона и Сатурна (12 января), с которыми Юпитер в данный момент находится в одном знаке. Важно сказать, что плоды лунного затмения проявляются не сразу – порой с задержкой на полгода. Так что будьте готовы», – цитирует астрологов «Главред.инфо».

Лунное затмение становится практически идеальным временем избавляться от материальных вредных привычек (курение, переедание, алкоголизм). Астрологи отмечают, что важно не просто определиться с проблемой, визуализировать ее (или записать на бумаге), но и представить, чем ее нужно подменить. Иначе есть риск, что на освободившееся от дурной привычки место придет похожая.

Также астрологи советуют обратить внимание на следующие сферы жизни в период лунного затмения.

Бизнес и деньги. Для того, чтобы не прогореть, нужно составить четкий план действий. Любые сделки и планы может сорвать плохая подготовка.

Любовь и отношения. Астрологи не советуют начинать новые отношения в период лунного затмения и в течение трех дней после него. Текущие отношения не стоит укреплять или стараться сделать лучше.

Здоровье. Очищение организма – главная задача в период лунного затмения. К слову, медитацией и прочими практиками также стоит заниматься исключительно после диеты и очищающего душа.

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#космос

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